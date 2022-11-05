Появились новые подробности о расследовании теракта на Крымском мосту
РИА "Новости": Фигуранты дела о теракте на Крымском мосту вели бизнес с Одессой
Коллега одного из подозреваемых по делу о теракте на Крымском мосту Игорь Лайко рассказал, что у Владимира Злобы есть бизнес, который связан с Одессой и Армавиром, пишет РИА "Новости". Как выяснилось, Злоба до спецоперации возил зерно в Николаев и Одессу. А для того, чтобы переоформить фирму в Симферополе, нужен был российский паспорт.
"Нам разрешали пока возить зерно так, но я поднимал этот вопрос, чтобы оформиться там и там остаться", — пояснил Лайко агентству.
По данным знакомого Злобы, Владимир отправлял зерно из Херсонской области в Крым и там продавал его. До спецоперации он ездил также продавать товар в Одессу, откуда в начале августа было отправлено в строительной плёнке взрывное устройство для теракта на Крымском мосту.
А вот мать Злобы считает своего сына невиновным, утверждая, что он вывез семью в Крым 13 марта из-за боевых действий. По её словам, это решение было принято после того, как Злоба с семьёй три дня провёл в подвале, укрываясь от обстрелов.
В ФСБ же считают, что груз взорвавшейся позднее фуры был переоформлен с помощью Злобы и Соломко на несуществующую в Крыму фирму. Злоба подавал с семьёй на российский паспорт 6 сентября, но не успел его получить. Как рассказала бухгалтер местной сельхозбазы Виктория Паханова, Злоба был одним из первых в очереди на его получение. Паханова заявила, что не верит в версию о виновности Злобы, и вспомнила, что на Украине его называли сепаратистом и чуть ли не вручали чемодан в руки, как бы выгоняя из страны. Она сообщила, что Злоба выезжал только в Республику Крым, а не в Грузию или куда-либо ещё.
Как рассказывал Лайф, 8 октября на Крымском мосту произошёл подрыв грузовика, из-за чего было разрушено дорожное полотно. По словам президента РФ Владимира Путина, авторами, исполнителями и заказчиками теракта являются спецслужбы Украины. В ФСБ затем подтвердили обоснованность таких выводов.
Wikipedia / Rosavtodor.ru