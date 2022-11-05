Появились новые подробности о расследовании теракта на Крымском мосту

Коллега одного из подозреваемых по делу о теракте на Крымском мосту Игорь Лайко рассказал, что у Владимира Злобы есть бизнес, который связан с Одессой и Армавиром, пишет РИА "Новости". Как выяснилось, Злоба до спецоперации возил зерно в Николаев и Одессу. А для того, чтобы переоформить фирму в Симферополе, нужен был российский паспорт.

"Нам разрешали пока возить зерно так, но я поднимал этот вопрос, чтобы оформиться там и там остаться", — пояснил Лайко агентству.

По данным знакомого Злобы, Владимир отправлял зерно из Херсонской области в Крым и там продавал его. До спецоперации он ездил также продавать товар в Одессу, откуда в начале августа было отправлено в строительной плёнке взрывное устройство для теракта на Крымском мосту.

А вот мать Злобы считает своего сына невиновным, утверждая, что он вывез семью в Крым 13 марта из-за боевых действий. По её словам, это решение было принято после того, как Злоба с семьёй три дня провёл в подвале, укрываясь от обстрелов.