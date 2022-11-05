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5 ноября, 03:33

На должность замглавы Мариуполя переводят управленца из Якутии

Глава Якутии Николаев: Вице-премьер республики Бердников станет замглавы Мариуполя

<p>Первый вице-премьер Якутии Дмитрий Бердников. Обложка © Telegram /<a href="https://t.me/aisen_nikolaev/2228" target="_blank" rel="noopener noreferrer"> Айсен Николаев, глава Республики Саха (Якутия)</a></p>

Первый вице-премьер Якутии Дмитрий Бердников. Обложка © Telegram / Айсен Николаев, глава Республики Саха (Якутия)

На должность первого замглавы Мариуполя назначен первый вице-премьер Якутии Дмитрий Бердников. Об этом сообщил глава республики Айсен Николаев. По его словам, произошло это по просьбе федеральных властей и руководства Донецкой Народной Республики. Бердников будет заниматься вопросами восстановления города.

"У Дмитрия Викторовича огромный опыт в этом деле: при его руководстве после наводнения был обновлён город Тулун Иркутской области. Наша республика не исключение", — написал Николаев в телеграм-канале.

В Правительстве Якутии Бердников, по словам Николаева, курировал вопросы строительства Ленского моста, руководил восстановлением села Бясь-Кюёль, пострадавшего от лесных пожаров. Также он участвовал в восстановлении подшефного Якутии города Кировское в ДНР. Глава региона назвал будущего замглавы Мариуполя человеком дела и опытным руководителем.

"Мы с Дмитрием хорошо знаем друг друга с тех пор, как в одно время возглавляли столицы наших субъектов — города Якутск и Иркутск. Уверен, что и на новой должности он справится со всеми стоящими перед ним задачами!" — написал Николаев.

В Мариуполе задержаны сторонники организатора "Правого сектора"

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Лайф писал, что в Мариуполе начал работу порт, повреждённый в ходе боевых действий. По словам главы Правительства ДНР Хоценко, гавань принимает как строительные, так и промышленные грузы.

Арина Родионова

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