Сунак рассказал, как будет возвращать подорванное Трасс доверие британцев

Доверие к британскому правительству сильно подорвано за последнее время, заявил новый премьер-министр Великобритании Риши Сунак и пообещал его восстановить. Он выразил уверенность, что сможет провести королевство через период обрушившихся экономических потрясений. Политик намерен быть честным с британцами, а также принимать сложные, но справедливые решения и сосредоточиться на наиболее значимых для жителей страны задачах.

"Я полностью признаю, что в последние недели и месяцы доверие [к правительству] было подорвано. Я также понимаю, что доверие — это не нечто самой собой разумеющееся, его нужно заслужить. Моя задача — восстановить доверие людей, и этим я намерен заниматься", — сказал Сунак в интервью газете The Times.

Консервативная партия, находящаяся у власти в стране с 2010 года, по-прежнему является той политической силой, которая должна управлять государством, уверен Сунак. Отставка двух премьер-министров и череда скандалов нанесли серьёзный урон авторитету тори. Консерваторы уступают лейбористам, несмотря на высокую личную популярность нового премьера. До конца 2024 года должны состояться очередные выборы в парламент страны.

О конкретных мерах, которые сейчас обсуждаются кабмином, политик говорить отказался. Ожидается, что 17 ноября министр финансов Джереми Хант выступит с бюджетным посланием и объявит о повышении налогов. Зато в этом интервью глава кабинета прозрачно намекнул на то, что опыт его предшественницы Лиз Трасс должен служить предостережением для политиков, пытающихся решить все проблемы страны за счёт заёмных средств, что в результате разгоняет инфляцию и подрывает доверие к властям.

"Правильно честно говорить о тех компромиссах, на которые приходится идти. Все сейчас говорят о заимствованиях, все понимают, что правительство не может делать всё", — сказал Сунак.