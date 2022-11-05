В Энергодаре дронобойками сбили десятки беспилотников

В течение октября в Энергодаре благодаря антидроновым пушкам удалось перехватить десятки беспилотников ВСУ. Об этом рассказал председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов. Он уточнил, что эти ружья были приобретены на пожертвования россиян.