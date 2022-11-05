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Регион
Опубликовано 5 ноября 2022, 04:43
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В Энергодаре дронобойками сбили десятки беспилотников

Рогов: В Энергодаре с помощью антидроновых пушек перехватили десятки БПЛА

В течение октября в Энергодаре благодаря антидроновым пушкам удалось перехватить десятки беспилотников ВСУ. Об этом рассказал председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов. Он уточнил, что эти ружья были приобретены на пожертвования россиян.

"Антидроновые ружья в октябре посадили несколько десятков беспилотников в Энергодаре", — сообщил Рогов ТАСС.

Минобороны показало военную "дронобойку"
Минобороны показало военную "дронобойку"

Лайф писал, что ещё в июле в рамках специальной военной операции на Украине против малогабаритных дронов ВСУ впервые было применено новейшее российское ружьё радиоэлектронной борьбы ЛПД-801.

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Freepik / jcomp

Анатолий Симоненко
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