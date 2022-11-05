Число погибших при пожаре в кафе "Полигон" в Костроме выросло до восьми

Количество погибших в результате крупного пожара в кафе "Полигон" в Костроме увеличилось до восьми человек. Об этом сообщили в областной прокуратуре.

Как рассказывал Лайф, первое сообщение о возгорании на пульт дежурного поступило в 02:37 мск, локализовать пожар удалось уже в 04:23. Изначально сообщалось только о пострадавших. Около 250 человек было эвакуировано из здания после прибытия первых пожарных расчётов. Изначально сообщалось о пяти погибших.