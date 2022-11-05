НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
5 ноября, 05:24

Число погибших при пожаре в кафе "Полигон" в Костроме выросло до восьми

Количество погибших в результате крупного пожара в кафе "Полигон" в Костроме увеличилось до восьми человек. Об этом сообщили в областной прокуратуре.

"Восемь погибших, четверо пострадавших", — приводит ТАСС слова неназванной собеседницы.

К настоящему моменту открытое горение на площади 3,5 тысячи квадратных метров ликвидировано. Спасатели продолжают устранять последствия происшествия.

В Костроме локализовали пожар в кафе "Полигон"

В Костроме локализовали пожар в кафе "Полигон"

Как рассказывал Лайф, первое сообщение о возгорании на пульт дежурного поступило в 02:37 мск, локализовать пожар удалось уже в 04:23. Изначально сообщалось только о пострадавших. Около 250 человек было эвакуировано из здания после прибытия первых пожарных расчётов. Изначально сообщалось о пяти погибших.

Обложка ©

Telegram-канал ГУ МЧС России по Костромской области

Артур Лапсаков

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров