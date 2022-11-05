Пиротехника привела к масштабному пожару в кафе Костромы
Причиной крупного пожара в кафе "Полигон" в Костроме, где погибло восемь человек, стало использование пиротехники. Об этом сообщили в прокуратуре региона.
"Рассматривается версия использования пиротехники", — приводит ТАСС сообщение неназванной представительницы ведомства.
В результате загорелись декоративные элементы на потолке. Следственный комитет по региону возбудил уголовное депо по статье "Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам". Следственная группа прибыла на место и приступит к осмотру после ликвидации пожара.
В настоящее время применивший ракетницу человек объявлен в розыск, уточнили в экстренных службах.
Как рассказывал Лайф, первое сообщение о возгорании на пульт дежурного поступило в 02:37 мск, локализовать пожар удалось уже в 04:23. Изначально сообщалось только о пострадавших. Около 250 человек было эвакуировано из здания после прибытия первых пожарных расчётов.