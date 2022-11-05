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5 ноября, 05:53

Пиротехника привела к масштабному пожару в кафе Костромы

Причиной крупного пожара в кафе "Полигон" в Костроме, где погибло восемь человек, стало использование пиротехники. Об этом сообщили в прокуратуре региона.

"Рассматривается версия использования пиротехники", — приводит ТАСС сообщение неназванной представительницы ведомства.

В результате загорелись декоративные элементы на потолке. Следственный комитет по региону возбудил уголовное депо по статье "Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам". Следственная группа прибыла на место и приступит к осмотру после ликвидации пожара.

В настоящее время применивший ракетницу человек объявлен в розыск, уточнили в экстренных службах.

Число погибших при пожаре в кафе "Полигон" в Костроме выросло до восьми

Число погибших при пожаре в кафе "Полигон" в Костроме выросло до восьми

Как рассказывал Лайф, первое сообщение о возгорании на пульт дежурного поступило в 02:37 мск, локализовать пожар удалось уже в 04:23. Изначально сообщалось только о пострадавших. Около 250 человек было эвакуировано из здания после прибытия первых пожарных расчётов.

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СУ СКР по Костромской области

Артур Лапсаков

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