ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 5 ноября 2022, 07:05
6013

Кулеба сообщил, что партнёры передадут Украине новые системы ПВО и ПРО до конца года

Киев ожидает поставки новых систем противовоздушной и противоракетной обороны. Об этом заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, сообщает издание "Новое время".

"В работе очень много, начиная от систем ПВО. Уже есть договорённости, достигнутые и президентом, и на уровне правительства с некоторыми странами", — сказал он.

Кулеба подчеркнул, что есть вещи, которые прорабатываются на перспективу. Сейчас же уже некоторые договорённости относительно ПВО и ПРО находятся в стадии реализации. Поставки будут осуществлены до конца года.

В США подсчитали, во сколько стране каждый час обходится содержание Украины
В США подсчитали, во сколько стране каждый час обходится содержание Украины

Ранее в США заявили о возможной отправке войск на Украину. По словам полковника Дугласа Макгрегора, это очень опасное и необдуманное решение, но к этому всё идёт.

BannerImage

Telegram / МИД Украины

Евгения Колесникова
  • Новости
  • Украина
  • Дмитрий Кулеба
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar