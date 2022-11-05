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5 ноября, 07:05

Кулеба сообщил, что партнёры передадут Украине новые системы ПВО и ПРО до конца года

Киев ожидает поставки новых систем противовоздушной и противоракетной обороны. Об этом заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, сообщает издание "Новое время".

"В работе очень много, начиная от систем ПВО. Уже есть договорённости, достигнутые и президентом, и на уровне правительства с некоторыми странами", — сказал он.

Кулеба подчеркнул, что есть вещи, которые прорабатываются на перспективу. Сейчас же уже некоторые договорённости относительно ПВО и ПРО находятся в стадии реализации. Поставки будут осуществлены до конца года.

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Telegram / МИД Украины

Светлана Оперук

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