Кулеба сообщил, что партнёры передадут Украине новые системы ПВО и ПРО до конца года
Киев ожидает поставки новых систем противовоздушной и противоракетной обороны. Об этом заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, сообщает издание "Новое время".
"В работе очень много, начиная от систем ПВО. Уже есть договорённости, достигнутые и президентом, и на уровне правительства с некоторыми странами", — сказал он.
Кулеба подчеркнул, что есть вещи, которые прорабатываются на перспективу. Сейчас же уже некоторые договорённости относительно ПВО и ПРО находятся в стадии реализации. Поставки будут осуществлены до конца года.
Ранее в США заявили о возможной отправке войск на Украину. По словам полковника Дугласа Макгрегора, это очень опасное и необдуманное решение, но к этому всё идёт.
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