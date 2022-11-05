Число погибших при пожаре в кафе "Полигон" в Костроме увеличилось до 15

После пожара в кафе "Полигон" в Костроме известно уже о 15 погибших. Об этом сообщили в штабе на месте чрезвычайной ситуации.

"Извлечены ещё два тела погибших. Таким образом, число жертв достигло 15 человек", — приводит слова собеседника "Интерфакс".

Обстановка у кафе "Полигон" сейчас. Видео © LIFE