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5 ноября, 06:40

Число погибших при пожаре в кафе "Полигон" в Костроме увеличилось до 15

После пожара в кафе "Полигон" в Костроме известно уже о 15 погибших. Об этом сообщили в штабе на месте чрезвычайной ситуации.

"Извлечены ещё два тела погибших. Таким образом, число жертв достигло 15 человек", — приводит слова собеседника "Интерфакс".

Обстановка у кафе "Полигон" сейчас. Видео © LIFE

Пиротехника привела к масштабному пожару в кафе Костромы

Пиротехника привела к масштабному пожару в кафе Костромы

Как рассказывал Лайф, первое сообщение о возгорании на пульт дежурного поступило в 02:37 мск, локализовать пожар удалось уже в 04:23. Около 250 человек было эвакуировано из здания после прибытия первых пожарных расчётов. Пострадали четверо посетителей. Ранее сообщалось о 13 погибших.

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Кадр видео LIFE

Артур Лапсаков

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