Число погибших при пожаре в кафе "Полигон" в Костроме увеличилось до 15
После пожара в кафе "Полигон" в Костроме известно уже о 15 погибших. Об этом сообщили в штабе на месте чрезвычайной ситуации.
"Извлечены ещё два тела погибших. Таким образом, число жертв достигло 15 человек", — приводит слова собеседника "Интерфакс".
Обстановка у кафе "Полигон" сейчас. Видео © LIFE
Как рассказывал Лайф, первое сообщение о возгорании на пульт дежурного поступило в 02:37 мск, локализовать пожар удалось уже в 04:23. Около 250 человек было эвакуировано из здания после прибытия первых пожарных расчётов. Пострадали четверо посетителей. Ранее сообщалось о 13 погибших.
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Кадр видео LIFE