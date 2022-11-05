RT: Страны Прибалтики намерены изолировать Россию от Европы из-за конфликта на Украине

Парламенты Латвии, Литвы и Эстонии из-за конфликта на Украине намерены изолировать Россию от европейского сообщества. Такое решение приняла в резолюции Балтийская ассамблея, в которую входят эти страны, пишет RT.

"Балтийская ассамблея подчёркивает огромную необходимость для балтийских государств в единстве в том, что касается поддержки Украины, изолирования Российской Федерации от европейского сообщества", — сказано в резолюции.

Парламенты стран Прибалтики призвали создать план восстановления Украины. Они считают, что выделить деньги на работы должна Россия. В резолюции также сказано, что балтийским государствам нужно укрепить сотрудничество в сфере обороны со странами Северной Европы и Бенилюкса. Кроме того, ассамблея считает исключительно важной необходимость "перманентного присутствия США" в регионе.