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5 ноября, 07:32

RT: Страны Прибалтики намерены изолировать Россию от Европы из-за конфликта на Украине

Парламенты Латвии, Литвы и Эстонии из-за конфликта на Украине намерены изолировать Россию от европейского сообщества. Такое решение приняла в резолюции Балтийская ассамблея, в которую входят эти страны, пишет RT.

"Балтийская ассамблея подчёркивает огромную необходимость для балтийских государств в единстве в том, что касается поддержки Украины, изолирования Российской Федерации от европейского сообщества", — сказано в резолюции.

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Парламенты стран Прибалтики призвали создать план восстановления Украины. Они считают, что выделить деньги на работы должна Россия. В резолюции также сказано, что балтийским государствам нужно укрепить сотрудничество в сфере обороны со странами Северной Европы и Бенилюкса. Кроме того, ассамблея считает исключительно важной необходимость "перманентного присутствия США" в регионе.

Ранее Лайф рассказывал о том, что прибалтийские страны уведомили ФТС России о замораживании таможенного сотрудничества. Данные письма были отправлены ввиду жёстких политических установок.

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Shutterstock

Илья Суриков

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