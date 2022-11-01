Латвия ищет лазейку для конфискации участка российского нефтепровода "Дружба"

Латвийские власти намерены пересмотреть межправительственное соглашение с Россией о совместной эксплуатации нефте- и нефтепродуктопроводов, которые проходят по территории республики. Об этом сообщает портал Baltnews.

"На этой неделе состоится совещание государственных секретарей — рабочего органа кабмина, в ходе которого пересмотрят межправительственное соглашение с Россией о совместной эксплуатации нефте- и нефтепродуктопроводов, проходящих по территории Латвии", — отмечает издание.

Соглашение было заключено ещё 2 июня 1993 года. По данным Baltnews, Латвия хочет отменить в нём четвёртую статью, по которой собственность не может быть подвергнута реквизиции, конфискации или национализации. Такое намерение латвийские власти объяснили международными санкциями в адрес Москвы и изменившимися обстоятельствами. Стоит отметить, что через республику проходит участок нефтепровода "Дружба" из России в Европу.