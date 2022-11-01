Латвия ищет лазейку для конфискации участка российского нефтепровода "Дружба"
Baltnews: Латвия собралась изменить договор с Россией об эксплуатации нефтепроводов
Латвийские власти намерены пересмотреть межправительственное соглашение с Россией о совместной эксплуатации нефте- и нефтепродуктопроводов, которые проходят по территории республики. Об этом сообщает портал Baltnews.
"На этой неделе состоится совещание государственных секретарей — рабочего органа кабмина, в ходе которого пересмотрят межправительственное соглашение с Россией о совместной эксплуатации нефте- и нефтепродуктопроводов, проходящих по территории Латвии", — отмечает издание.
Соглашение было заключено ещё 2 июня 1993 года. По данным Baltnews, Латвия хочет отменить в нём четвёртую статью, по которой собственность не может быть подвергнута реквизиции, конфискации или национализации. Такое намерение латвийские власти объяснили международными санкциями в адрес Москвы и изменившимися обстоятельствами. Стоит отметить, что через республику проходит участок нефтепровода "Дружба" из России в Европу.
Кроме того, в конце сентября на "Северном потоке" и "Северном потоке – 2" были обнаружены утечки в четырёх местах, ставшие результатом подрыва труб. Служба внешней разведки РФ располагает материалами, указывающими на западный след в теракте на газопроводах. А в ночь перед аварией Flightradar зафиксировал в этом районе вертолёт Военно-воздушных сил США. Европейские лидеры признали утечки результатом диверсии. При этом ЕС не захотел допускать Россию к расследованию.
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