Немцы набросились на нового посла Украины за предложение запретить россиянам въезд в ФРГ

Читатели немецкого издания Welt раскритиковали нового украинского посла в Германии Алексея Макеева за то, что он предложил запретить россиянам въезд на территорию ФРГ. В частности, они призвали выгнать из страны "недипломата".

"Выдворить этого наглого "дипломата" из страны", — написал один из пользователей.

"Неужели никому из немецких политиков не приходит в голову объяснить этому парню методом оплеух, что позволено, а что нет. Его единственная работа — говорить спасибо и махать ручкой", — подчеркнул другой.

Комментаторы удивились, как "недипломат" из коррупционной Украины смеет делать подобные заявления. Они считают, что Макеев должен вести себя соответственно своему положению. Вместе с тем пользователи в ответ на предложение потребовали запрета на въезд украинцев и посла Незалежной.