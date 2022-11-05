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5 ноября, 07:56

Немцы набросились на нового посла Украины за предложение запретить россиянам въезд в ФРГ

Читатели Welt призвали выдворить украинского посла Макеева из ФРГ за слова о россиянах

Читатели немецкого издания Welt раскритиковали нового украинского посла в Германии Алексея Макеева за то, что он предложил запретить россиянам въезд на территорию ФРГ. В частности, они призвали выгнать из страны "недипломата".

"Выдворить этого наглого "дипломата" из страны", — написал один из пользователей.

"Неужели никому из немецких политиков не приходит в голову объяснить этому парню методом оплеух, что позволено, а что нет. Его единственная работа — говорить спасибо и махать ручкой", — подчеркнул другой.

Комментаторы удивились, как "недипломат" из коррупционной Украины смеет делать подобные заявления. Они считают, что Макеев должен вести себя соответственно своему положению. Вместе с тем пользователи в ответ на предложение потребовали запрета на въезд украинцев и посла Незалежной.

Немцы поставили на место нового посла Украины Макеева, оскорбившего Россию

Немцы поставили на место нового посла Украины Макеева, оскорбившего Россию

Ранее немцы окрестили психом нового посла Украины за требования военной помощи. В попытках убедить Берлин сделать это дипломат использовал много метафор, в том числе сравнил ФРГ с медленным спорткаром и отметил, что из животных он больше всего любит "леопардов и куриц".

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ТАСС / EPA / CLEMENS BILAN

Светлана Оперук

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