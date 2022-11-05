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5 ноября, 07:40
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По всей Украине звучит воздушная тревога

Воздушная тревога объявлена на всей территории Украины. Об этом свидетельствуют данные сервиса по оповещению граждан.

Сирены звучат в Киевской, Житомирской, Винницкой, Черкасской, Кировоградской, Николаевской, Черниговской, Полтавской, Харьковской, Днепропетровской, Сумской, Одесской и других областях страны.

На Украине отключилось 1300 терминалов Starlink

На Украине отключилось 1300 терминалов Starlink

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что партнёры передадут Киеву новые системы ПВО и ПРО до конца года. Договорённости с некоторыми странами были достигнуты и президентом, и на уровне правительства. Какие именно государства поставят системы, он не уточнил.

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Telegram-канал Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям

Артур Лапсаков

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