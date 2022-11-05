По всей Украине звучит воздушная тревога

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что партнёры передадут Киеву новые системы ПВО и ПРО до конца года. Договорённости с некоторыми странами были достигнуты и президентом, и на уровне правительства. Какие именно государства поставят системы, он не уточнил.