По всей Украине звучит воздушная тревога
Воздушная тревога объявлена на всей территории Украины. Об этом свидетельствуют данные сервиса по оповещению граждан.
Сирены звучат в Киевской, Житомирской, Винницкой, Черкасской, Кировоградской, Николаевской, Черниговской, Полтавской, Харьковской, Днепропетровской, Сумской, Одесской и других областях страны.
Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что партнёры передадут Киеву новые системы ПВО и ПРО до конца года. Договорённости с некоторыми странами были достигнуты и президентом, и на уровне правительства. Какие именно государства поставят системы, он не уточнил.
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