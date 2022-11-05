Корабли Балтфлота выполнили артиллерийские стрельбы по крылатой ракете

Корабли Балтийского флота провели артиллерийские стрельбы по крылатой ракете. Об этом говорится в заявлении Минобороны РФ в телеграм-канале.

Корабли Балтфлота выполняют артиллерийские стрельбы по крылатой ракете. Видео © Telegram / Минобороны России

"В рамках плановых мероприятий боевой подготовки корабельных сил Балтийского флота экипажи малых противолодочных кораблей "Кабардино-Балкария" и "Алексин" выполнили артиллерийские стрельбы по воздушной цели", — сказано в сообщении ведомства.

Министерство также опубликовало видео, на котором военнослужащие сначала обмениваются командами, а затем с судов ведётся огонь. Известно, что экипажи кораблей наносили удары с помощью артиллерийских комплексов АК-176 и АК-630 и в итоге крылатую ракету удалось поразить.