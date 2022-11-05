Экоактивисты приклеили себя к картинам де Гойи в музее Прадо в Мадриде

Экоактивисты движения Futuro Vegetal приклеили себя к рамам картин "Маха обнажённая" и "Маха одетая" испанского художника Франсиско де Гойи в Национальном музее Прадо в Мадриде, оставив на стене между ними чёрную надпись "+1,5 градуса".

Экоактивисты приклеили себя к картинам де Гойи в Мадриде. Видео © Twitter / Futuro Vegetal

Целью этой акции стало желание предупредить человечество о повышении глобальной температуры, которая может вызвать нестабильность климата и привести к серьёзным последствиям.

"На минувшей неделе ООН признала невозможность оставаться ниже установленного Парижским соглашением предела повышения средней температуры на 1,5 градуса по сравнению с доиндустриальным уровнем", — говорится в публикации Futuro Vegetal в "Твиттере".