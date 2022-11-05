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5 ноября, 15:54

Экоактивисты приклеили себя к картинам де Гойи в музее Прадо в Мадриде

Экоактивисты движения Futuro Vegetal приклеили себя к рамам картин "Маха обнажённая" и "Маха одетая" испанского художника Франсиско де Гойи в Национальном музее Прадо в Мадриде, оставив на стене между ними чёрную надпись "+1,5 градуса".

Экоактивисты приклеили себя к картинам де Гойи в Мадриде. Видео © Twitter / Futuro Vegetal

Целью этой акции стало желание предупредить человечество о повышении глобальной температуры, которая может вызвать нестабильность климата и привести к серьёзным последствиям.

"На минувшей неделе ООН признала невозможность оставаться ниже установленного Парижским соглашением предела повышения средней температуры на 1,5 градуса по сравнению с доиндустриальным уровнем", — говорится в публикации Futuro Vegetal в "Твиттере".

В Париже экоактивист привязал себя к французскому флагу на крыше Пантеона

В Париже экоактивист привязал себя к французскому флагу на крыше Пантеона

Ранее активисты нашумевшего экологического движения Just Stop Oil облили краской здания МВД, Банка Англии, MI5 и медиахолдинга News Corp в Лондоне, а участники радикального экологического движения Letzte Generation приклеили себя к скелету динозавра в Берлинском музее естественной истории, заявив, что люди вымрут, как древние животные, потому что якобы не заботятся о природе.

Обложка ©

Twitter / Futuro Vegetal

Наталья Исакова
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