Экоактивисты приклеили себя к картинам де Гойи в музее Прадо в Мадриде
Экоактивисты движения Futuro Vegetal приклеили себя к рамам картин "Маха обнажённая" и "Маха одетая" испанского художника Франсиско де Гойи в Национальном музее Прадо в Мадриде, оставив на стене между ними чёрную надпись "+1,5 градуса".
Экоактивисты приклеили себя к картинам де Гойи в Мадриде. Видео © Twitter / Futuro Vegetal
Целью этой акции стало желание предупредить человечество о повышении глобальной температуры, которая может вызвать нестабильность климата и привести к серьёзным последствиям.
"На минувшей неделе ООН признала невозможность оставаться ниже установленного Парижским соглашением предела повышения средней температуры на 1,5 градуса по сравнению с доиндустриальным уровнем", — говорится в публикации Futuro Vegetal в "Твиттере".
Ранее активисты нашумевшего экологического движения Just Stop Oil облили краской здания МВД, Банка Англии, MI5 и медиахолдинга News Corp в Лондоне, а участники радикального экологического движения Letzte Generation приклеили себя к скелету динозавра в Берлинском музее естественной истории, заявив, что люди вымрут, как древние животные, потому что якобы не заботятся о природе.
Twitter / Futuro Vegetal