В прокуратуре заявили, что эвакуационные выходы в клубе Костромы были заперты

В ночном клубе "Полигон" в Костроме произошла давка из-за того, что несколько эвакуационных выходов были заперты. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

"В настоящее время установлено, что имели место нарушения законодательства о пожарной безопасности в части запертых эвакуационных выходов из помещения, где находились люди", — говорится в сообщении ведомства.

Кроме того, сотрудники ведомства сообщили о бездействии должностных лиц, которые проверяли клуб. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье о халатности, повлёкшей смерть нескольких человек.