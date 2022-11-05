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5 ноября, 15:37

В прокуратуре заявили, что эвакуационные выходы в клубе Костромы были заперты

В ночном клубе "Полигон" в Костроме произошла давка из-за того, что несколько эвакуационных выходов были заперты. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

"В настоящее время установлено, что имели место нарушения законодательства о пожарной безопасности в части запертых эвакуационных выходов из помещения, где находились люди", — говорится в сообщении ведомства.

Спасший людей при пожаре в "Полигоне" житель Костромы заявил, что не считает себя героем

Спасший людей при пожаре в "Полигоне" житель Костромы заявил, что не считает себя героем

Кроме того, сотрудники ведомства сообщили о бездействии должностных лиц, которые проверяли клуб. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье о халатности, повлёкшей смерть нескольких человек.

"Установлены факты бездействия должностных лиц в части организации проверок арендатора здания на улице Никитской, оказывавшего услуги общественного питания. Материалы прокурорской проверки направлены в следственные органы", — добавили в прокуратуре.

Как сообщал Лайф, первое сообщение о возгорании поступило на пульт дежурного в 02:37 мск, локализовать пожар удалось уже в 04:23. Около 250 человек было эвакуировано из здания после прибытия первых пожарных расчётов. Оказалось, что возгорание началось из-за запущенной пьяным посетителем ракетницы на танцполе. Этому также предшествовала драка. 7 ноября в регионе объявлен днём траура.

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LIFE

Илья Суриков

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