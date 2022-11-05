Спасший людей при пожаре в "Полигоне" житель Костромы заявил, что не считает себя героем

Житель Костромы Андрей Кузьмин, который спас десятки жизней во время пожара в ночном клубе "Полигон", выбив дверь, рассказал Лайфу, что не считает себя героем.

Житель Костромы рассказал о своём геройском поступке. Видео © LIFE

Мужчина рассказал, что в какой-то момент вышел с женой и её подругой на улицу, а затем услышал хлопок, погас свет. Моментально пошли клубы чёрного дыма. И в этот момент он стал действовать, сам не понимая, как "ноги начали двигаться". Выбить дверь Кузьмину удалось со второго раза. В этот момент началась паника: люди ринулись на улицу, кто-то сел возле дороги и стал кричать, плакать.

"Я не считаю себя героем, потому что я сделал то, что должен был сделать. Вот и всё. И в этой ситуации любой бы сделал так, как сделал я. Я не понимаю, что у меня тогда происходило в голове, но я начал действовать на автомате", — подчеркнул он.

По словам Кузьмина, он посмотрел на людей, увидел страх в их глазах и понял, что нужно действовать. Он подчеркнул, что в этой жизни не посадил дерево, не родил сына и не построил дом, но если смог спасти кого-то в этой трагедии, то нужен ещё в этой жизни.