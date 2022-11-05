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5 ноября, 15:03

Захарова уличила ООН в политизации резолюции о борьбе с нацизмом

Захарова: Принятие резолюции о борьбе с героизацией нацизма было омрачено политизацией

Организация Объединённых Наций прибегла к политизации в принятии российского проекта резолюции о борьбе с героизацией нацизма. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Дипломат отметила, что страны коллективного Запада при голосовании на Генассамблее ООН пытались свести счеты с Москвой на фоне собственных неудач в украинском вопросе.

"В этом году принятие этого важного документа было омрачено попытками откровенной политизации и сведения счётов с Россией со стороны западных стран на фоне продолжающегося украинского кризиса", — говорится в комментарии Захаровой, распространённом министерством.

Она также отметила, что страны Запада безуспешно попытались сорвать принятие резолюции, прибегая к процедурным манипуляциям, которые продемонстрировали их "ангажированность и неготовность к честному диалогу". Тем не менее, по словам дипломата, результаты голосования говорят о неизменной поддержке со стороны международного сообщества российской инициативы.

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Ранее Лайф сообщал, что в ООН одобрили резолюцию России против героизации нацизма. За проект проголосовало 106 стран. Среди тех, кто был против, неожиданно оказались Италия, Австрия и Германия.

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VK / МИД России

Наталья Исакова

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