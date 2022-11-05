Захарова уличила ООН в политизации резолюции о борьбе с нацизмом

Организация Объединённых Наций прибегла к политизации в принятии российского проекта резолюции о борьбе с героизацией нацизма. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Дипломат отметила, что страны коллективного Запада при голосовании на Генассамблее ООН пытались свести счеты с Москвой на фоне собственных неудач в украинском вопросе.

"В этом году принятие этого важного документа было омрачено попытками откровенной политизации и сведения счётов с Россией со стороны западных стран на фоне продолжающегося украинского кризиса", — говорится в комментарии Захаровой, распространённом министерством.

Она также отметила, что страны Запада безуспешно попытались сорвать принятие резолюции, прибегая к процедурным манипуляциям, которые продемонстрировали их "ангажированность и неготовность к честному диалогу". Тем не менее, по словам дипломата, результаты голосования говорят о неизменной поддержке со стороны международного сообщества российской инициативы.