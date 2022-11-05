Болельщики признали Кокорина лучшим игроком кипрского "Ариса" за октябрь

Болельщики кипрского футбольного клуба "Арис" признали россиянина Александра Кокорина лучшим игроком октября. Об этом сообщили в телеграм-канале команды.

"Саша стал лучшим игроком месяца, по версии наших болельщиков, и получит награду от нашего спонсора CoinsPaid", — сказано в сообщении.

Это первая награда футболиста на Кипре. Он забил три гола и сделал три результативные передачи после перехода в "Арис". Этим он помог команде обыграть "Аполлон" и занять второе место в турнирной таблице чемпионата Кипра, набрав 21 очко.