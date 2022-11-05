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5 ноября, 14:53

Болельщики признали Кокорина лучшим игроком кипрского "Ариса" за октябрь

Болельщики кипрского футбольного клуба "Арис" признали россиянина Александра Кокорина лучшим игроком октября. Об этом сообщили в телеграм-канале команды.

"Саша стал лучшим игроком месяца, по версии наших болельщиков, и получит награду от нашего спонсора CoinsPaid", — сказано в сообщении.

Кокорин: Всем будет лучше, чтобы я не появлялся в сборной России

Кокорин: Всем будет лучше, чтобы я не появлялся в сборной России

Это первая награда футболиста на Кипре. Он забил три гола и сделал три результативные передачи после перехода в "Арис". Этим он помог команде обыграть "Аполлон" и занять второе место в турнирной таблице чемпионата Кипра, набрав 21 очко.

Ранее Лайф сообщал, что Александр Кокорин на правах аренды перешёл из итальянской "Фиорентины" в кипрский клуб "Арис". За полтора года карьеры в Италии он не смог отличиться в официальных матчах в составе команды из Флоренции. В матче против "Кармиотиссы" (1:2) россиянин забил первый для себя гол за 655 дней.

Обложка ©

Getty Images / NurPhoto

Илья Суриков

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