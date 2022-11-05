"Отрезвляющая правда": Профессор рассказал, от чего зависит зима в Европе

Европейские страны этой зимой могут столкнуться с серьёзными экономическими трудностями из-за отсутствия российского газа, при этом выбраться из кризисной ситуации будет довольно сложно. В этом убеждён профессор истории Колумбийского университета Адам Туз, мнением он поделился в материале для американского журнала Foreign Policy.

По его словам, из-за снижения экспорта голубого топлива из РФ его объём в странах ЕС уменьшился на треть. Эксперт уверен, что причина тяжёлого положения европейских стран кроется в конфликте на Украине. При этом будущее государств, как считает Туз, будет определяться погодными условиями.

"Отрезвляющая правда состоит в том, что будущее Европы находится во власти погоды. Это кажется абсурдом, но от того, будет зима тёплой или холодной, зависит, сумеет ли Европа пережить следующие шесть месяцев без серьёзных экономических, политических и социальных потрясений", — подчеркнул он.

Специалист предполагает, что увеличения поставок из РФ не будет, поэтому остаётся надеяться лишь на тёплую погоду. Автор также заметил, что ряд европейских государств не мог раньше обойтись без российского газа, ведь страны использовали его не только для работы промышленных предприятий, но и для приготовления еды и отопления жилища.