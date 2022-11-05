"Стойте, мужики, не бейте!": Задержание устроившего пожар в клубе Костромы попало на видео

Появилось видео с моментом задержания мужчины, устроившего пожар в ночном клубе "Полигон" в Костроме. Как сообщалось ранее, подозреваемый выстрелил из ракетницы прямо в полном людей помещении, чем спровоцировал возгорание.

На опубликованной в телеграм-канале Mash видеозаписи видно, что правоохранители положили подозреваемого на асфальт лицом вниз и заковали в наручники. К слову, задержанный сопротивления не оказывал, но вёл себя очень эмоционально.

