"Стойте, мужики, не бейте!": Задержание устроившего пожар в клубе Костромы попало на видео
Появилось видео с моментом задержания устроившего пожар в клубе Костромы
Появилось видео с моментом задержания мужчины, устроившего пожар в ночном клубе "Полигон" в Костроме. Как сообщалось ранее, подозреваемый выстрелил из ракетницы прямо в полном людей помещении, чем спровоцировал возгорание.
Момент задержания устроившего пожар в клубе Костромы. Видео © Telegram / Mash
На опубликованной в телеграм-канале Mash видеозаписи видно, что правоохранители положили подозреваемого на асфальт лицом вниз и заковали в наручники. К слову, задержанный сопротивления не оказывал, но вёл себя очень эмоционально.
"Стойте, мужики, не бейте! Я сдамся, сдамся", — кричал парень.
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Напомним, что первое сообщение о возгорании поступило на пульт дежурного в 02:37 мск, локализовать пожар удалось уже в 04:23. Около 250 человек было эвакуировано из здания после прибытия первых пожарных расчётов. Оказалось, что возгорание началось из-за запущенной пьяным посетителем ракетницы на танцполе. Этому также предшествовала драка. Как уточнили в МЧС, жертвами трагедии стали 13 человек.
Telegram / Mash