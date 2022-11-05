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5 ноября, 14:42

"Стойте, мужики, не бейте!": Задержание устроившего пожар в клубе Костромы попало на видео

Появилось видео с моментом задержания устроившего пожар в клубе Костромы

Появилось видео с моментом задержания мужчины, устроившего пожар в ночном клубе "Полигон" в Костроме. Как сообщалось ранее, подозреваемый выстрелил из ракетницы прямо в полном людей помещении, чем спровоцировал возгорание.

Момент задержания устроившего пожар в клубе Костромы. Видео © Telegram / Mash

На опубликованной в телеграм-канале Mash видеозаписи видно, что правоохранители положили подозреваемого на асфальт лицом вниз и заковали в наручники. К слову, задержанный сопротивления не оказывал, но вёл себя очень эмоционально.

"Стойте, мужики, не бейте! Я сдамся, сдамся", — кричал парень.

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Напомним, что первое сообщение о возгорании поступило на пульт дежурного в 02:37 мск, локализовать пожар удалось уже в 04:23. Около 250 человек было эвакуировано из здания после прибытия первых пожарных расчётов. Оказалось, что возгорание началось из-за запущенной пьяным посетителем ракетницы на танцполе. Этому также предшествовала драка. Как уточнили в МЧС, жертвами трагедии стали 13 человек.

Обложка ©

Telegram / Mash

Наталья Исакова

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