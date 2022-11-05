В МЧС уточнили количество погибших при пожаре в клубе Костромы
Замначальника МЧС по Костромской области: При пожаре в ночном клубе погибло 13 человек
В результате пожара в ночном клубе "Полигон" в Костроме погибло 13 человек. Уточнённые данные представил заместитель начальника регионального главка МЧС Алексей Греков.
"На месте пожара обнаружены тела 13 погибших", — сказал он журналистам, опровергнув информацию о 15 жертвах трагедии.
Как рассказывал Лайф, первое сообщение о возгорании на пульт дежурного поступило в 02:37 мск, локализовать пожар удалось уже в 04:23. Около 250 человек было эвакуировано из здания после прибытия первых пожарных расчётов. Оказалось, что возгорание началось из-за запущенной пьяным посетителем ракетницы на танцполе. Этому также предшествовала драка.