Устроивший пожар в клубе Костромы признал вину

Мужчина, выстреливший из ракетницы в ночном клубе "Полигон" в Костроме и вызвавший крупный пожар, признал вину. Об этом сообщили в правоохранительных органах.

"Мужчина, который стрелял из ракетницы в клубе "Полигон", в результате чего произошёл пожар, признал вину в содеянном", — приводит сообщение ТАСС.