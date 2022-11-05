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5 ноября, 12:53

Устроивший пожар в клубе Костромы признал вину

Мужчина, выстреливший из ракетницы в ночном клубе "Полигон" в Костроме и вызвавший крупный пожар, признал вину. Об этом сообщили в правоохранительных органах.

"Мужчина, который стрелял из ракетницы в клубе "Полигон", в результате чего произошёл пожар, признал вину в содеянном", — приводит сообщение ТАСС.

По словам задержанного, причиной стал произошедший в заведении конфликт.

Виновник пожара в клубе Костромы несколько раз выстрелил из охотничьей ракетницы

Виновник пожара в клубе Костромы несколько раз выстрелил из охотничьей ракетницы

Как рассказывал Лайф, первое сообщение о возгорании на пульт дежурного поступило в 02:37 мск, локализовать пожар удалось уже в 04:23. Около 250 человек было эвакуировано из здания после прибытия первых пожарных расчётов. Оказалось, что возгорание началось из-за запущенной пьяным посетителем ракетницы на танцполе. Этому также предшествовала драка. Жертвами пожара стали 15 человек, их точное число устанавливается.

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Кадр видео LIFE

Артур Лапсаков

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