Устроивший пожар в клубе Костромы признал вину
Мужчина, выстреливший из ракетницы в ночном клубе "Полигон" в Костроме и вызвавший крупный пожар, признал вину. Об этом сообщили в правоохранительных органах.
"Мужчина, который стрелял из ракетницы в клубе "Полигон", в результате чего произошёл пожар, признал вину в содеянном", — приводит сообщение ТАСС.
По словам задержанного, причиной стал произошедший в заведении конфликт.
Как рассказывал Лайф, первое сообщение о возгорании на пульт дежурного поступило в 02:37 мск, локализовать пожар удалось уже в 04:23. Около 250 человек было эвакуировано из здания после прибытия первых пожарных расчётов. Оказалось, что возгорание началось из-за запущенной пьяным посетителем ракетницы на танцполе. Этому также предшествовала драка. Жертвами пожара стали 15 человек, их точное число устанавливается.
Кадр видео LIFE