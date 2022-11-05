Журналист показал линию обороны бойцов легендарного батальона "Пятнашка" под Авдеевкой

Линия обороны легендарного батальона "Пятнашка" на Авдеевском направлении состоит из подвалов и погребов жилых домов, которые были переоборудованы в долговременные укреплённые позиции. Об этом сообщает Ura.ru.

Линия обороны бойцов батальона "Пятнашка". Видео © Telegram / URA.ru

"Линия обороны представляет собой переоборудованные подвалы и погреба жилых домов в долговременные укреплённые позиции: огневые точки, блиндажи и опорники, соединённые разветвлённой сетью окопов в мощный фортифицированный укрепрайон", — рассказал корреспондент Евгений Линин.

По его словам, военные расположены очень близко к противнику — буквально 30–40 метров, поэтому находятся в постоянной боевой готовности. Наблюдают за линией соприкосновения они с помощью специального оборудования, например трубки разведчика, перископов и видеокамер. Такую оборону очень сложно пробить, подчеркнул журналист.