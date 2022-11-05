Журналист показал линию обороны бойцов легендарного батальона "Пятнашка" под Авдеевкой
Линия обороны легендарного батальона "Пятнашка" на Авдеевском направлении состоит из подвалов и погребов жилых домов, которые были переоборудованы в долговременные укреплённые позиции. Об этом сообщает Ura.ru.
Линия обороны бойцов батальона "Пятнашка". Видео © Telegram / URA.ru
"Линия обороны представляет собой переоборудованные подвалы и погреба жилых домов в долговременные укреплённые позиции: огневые точки, блиндажи и опорники, соединённые разветвлённой сетью окопов в мощный фортифицированный укрепрайон", — рассказал корреспондент Евгений Линин.
По его словам, военные расположены очень близко к противнику — буквально 30–40 метров, поэтому находятся в постоянной боевой готовности. Наблюдают за линией соприкосновения они с помощью специального оборудования, например трубки разведчика, перископов и видеокамер. Такую оборону очень сложно пробить, подчеркнул журналист.
Ранее сообщалось, что российские военные поразили пункт управления Службы безопасности Украины в районе Купянска. По данным Минобороны РФ, удары наносили оперативно-тактическая и армейская авиация, а также ракетные войска и артиллерия ВС РФ.
Кадр из видео Telegram / URA.RU