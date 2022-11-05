Политолог Ветренко: Европейцы предпочитают не говорить о первопричине ухудшения жизни

Жизнь европейцев ухудшилась из-за военной помощи Украине, однако большинство граждан предпочитает не учитывать это обстоятельство. Об этом в беседе с РИА ФАН заявила политолог Инна Ветренко. По её словам, люди выходят на митинги с призывами улучшить их благосостояние: повысить зарплаты, снизить цены и повлиять на уровень инфляции. Однако мало кто обращает внимание на то, почему эти проблемы появились.

"Мы-то с вами прекрасно понимаем, что граждане Европы всё больше страдают от того, что поставками оружия правительства ЕС лишь затягивают конфликт, сейчас в глобальное противостояние вступило всё мировое сообщество. А народ об этом не говорит, потому что живёт сегодняшним днём, желая улучшить своё благосостояние, не углубляясь в причины", — подчеркнула Ветренко.

По её словам, в европейских государствах наблюдается оторванность элит от самого народа. В то же время граждане не просят перестать помогать Украине. Политолог добавила, что внешняя политика ФРГ не изменится в ближайшее время. Дело в том, что нынешний канцлер Олаф Шольц недавно оказался на этой должности. А в США, которые управляют украинским кризисом, ожидают выборов в Конгресс. Специалист уверена, что от итогов этого события будет зависеть взаимодействие Америки, России и Европы.

Кроме того, Ветренко отреагировала на критику Шольца в соцсетях. Эксперт убеждена, что это происходит из-за понимающих аналитиков, которые осознают, как всё происходит на самом деле, и осуждают канцлера.