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5 ноября, 12:32
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В США захотели отобрать у РФ остров Врангеля

WSJ: Вашингтон должен забрать у России остров Врангеля в Северном Ледовитом океане

Американские власти должны забрать у России остров Врангеля, находящийся в Северном Ледовитом океане. Соответствующий призыв опубликовало издание The Wall Street Journal.

"Остров, расположенный в восьми часовых поясах к востоку от Москвы и являющийся домом для некоторых из величайших природных чудес Земли, принадлежит США. Россия удерживает территорию США с 1924 года", — говорится в публикации.

По данным издания, на острове находится российская военная база, которая может быть опасна для суверенитета США. Так, недавно американские ВВС перехватили там бомбардировщики РФ, якобы представлявшие угрозу границам Аляски. А российские военные самолёты появились в данном районе ввиду проецирования сил, где остров Врангеля играет стратегическую роль.

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Ранее посол РФ в Америке Анатолий Антонов призвал США вернуть их ядерное оружие на национальную территорию. Таким образом он прокомментировал публикации в местных СМИ о том, что Штаты могут сократить сроки доставки в Европу первых модернизированных ядерных авиабомб В61-12.

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Wikipedia / Boris Solovyev

Светлана Оперук

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