В США захотели отобрать у РФ остров Врангеля

Американские власти должны забрать у России остров Врангеля, находящийся в Северном Ледовитом океане. Соответствующий призыв опубликовало издание The Wall Street Journal.

"Остров, расположенный в восьми часовых поясах к востоку от Москвы и являющийся домом для некоторых из величайших природных чудес Земли, принадлежит США. Россия удерживает территорию США с 1924 года", — говорится в публикации.

По данным издания, на острове находится российская военная база, которая может быть опасна для суверенитета США. Так, недавно американские ВВС перехватили там бомбардировщики РФ, якобы представлявшие угрозу границам Аляски. А российские военные самолёты появились в данном районе ввиду проецирования сил, где остров Врангеля играет стратегическую роль.