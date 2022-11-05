Правительство РФ утвердило план по борьбе с гепатитом С до 2030 года

Правительство России утвердило план действий по борьбе с гепатитом С, рассчитанный до 2030 года. Об этом сообщили на сайте кабмина. Согласно плану, в стране хотят улучшить механизмы оплаты лечения пациентов с таким заболеванием в рамках обязательного медицинского страхования.

Большую часть работы начнут уже сейчас. Например, до конца 2022 года Минздрав и Фонд ОМС разработают для регионов рекомендации о способах оплаты медпомощи пациентам с гепатитом С за счёт средств ОМС.

"Уже в начале 2023 года федеральные и региональные медицинские организации должны перейти на новые дифференцированные тарифы оплаты такого лечения в рамках обязательного медицинского страхования", — указали в правительстве.

Кроме того, в начале следующего года в России сформируют единый регистр для учёта пациентов с гепатитом С. Это необходимо для правильной оценки финансов и лекарств, которые нужны для медицинской помощи.

В сообщении кабмина сказано, что Минздрав проанализирует лучшие практики лечения пациентов с гепатитом С в федеральных и региональных медорганизациях. В дальнейшем этот опыт будут применять во всех клиниках страны. С 2023 года также запустят дополнительное обучение медиков, которые работают с больными гепатитом С. В дальнейшем оно будет проводиться в рамках повышения квалификации.