Генсек НАТО оценил риск нанесения Россией ядерного удара по Украине

НАТО расценивает риск российского ядерного удара по Украине как небольшой, при этом Североатлантический альянс относится к нему серьёзно. Соответствующее заявление сделал генеральный секретарь военного блока Йенс Столтенберг.

"Риск того, что Россия применит ядерное оружие на Украине, невелик, но последствия будут огромными, поэтому мы относимся к этому очень серьёзно", — сказал он в интервью турецким журналистам телеканала NTV.

Вместе с тем Столтенберг обвинил Москву в "безрассудном и безответственном поведении". По его словам, применение ядерных вооружений кардинально изменит характер конфликта на Украине. Также генсек НАТО напомнил, что в ядерной войне не будет победителей.