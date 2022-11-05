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5 ноября, 12:09

Генсек НАТО оценил риск нанесения Россией ядерного удара по Украине

Столтенберг заявил, что риск ядерного удара по Украине со стороны России невелик

НАТО расценивает риск российского ядерного удара по Украине как небольшой, при этом Североатлантический альянс относится к нему серьёзно. Соответствующее заявление сделал генеральный секретарь военного блока Йенс Столтенберг.

"Риск того, что Россия применит ядерное оружие на Украине, невелик, но последствия будут огромными, поэтому мы относимся к этому очень серьёзно", — сказал он в интервью турецким журналистам телеканала NTV.

Вместе с тем Столтенберг обвинил Москву в "безрассудном и безответственном поведении". По его словам, применение ядерных вооружений кардинально изменит характер конфликта на Украине. Также генсек НАТО напомнил, что в ядерной войне не будет победителей.

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ТАСС / EPA / STEPHANIE LECOCQ

Наталья Исакова

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