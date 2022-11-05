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5 ноября, 11:57

"Сработала какая-то чуйка": Житель Костромы рассказал, как спас десятки жизней при пожаре в клубе "Полигон"

Житель Костромы рассказал, как "чуйка" помогла ему спасти людей при пожаре в "Полигоне"

<p>Андрей Кузьмин. Обложка © VK / <a href="https://vk.com/photo456469486_457239307" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Андрей Кузьмин</a></p>

Андрей Кузьмин. Обложка © VK / Андрей Кузьмин

Житель Костромы Андрей Кузьмин во время страшного пожара в ночном клубе "Полигон" спас десятки жизней. Если бы не его решительные и оперативные действия, несомненно, погибших было бы больше. В соцсетях сейчас люди благодарят Андрея за его благородный поступок.

"У меня сработала какая-то чуйка или что. Мы были там с женой и с подругой жены, мы вышли в этот коридор, я стоял, курил и услышал выстрел, был какой-то хлопок, и задымление началось, пошёл дым", — приводит телеканал "Рен ТВ" слова мужчины.

После этого у людей началась паника, но Кузьмин не растерялся: нашёл запасной выход и тут же выломал запасную дверь. Таким образом ему и другим посетителя клуба удалось выйти из здания одним из первых. По словам мужчины, внутри заведения в момент ЧП было очень много людей, да и вообще "Полигон" считается одним из самых популярных клубов города.

Большинство тел погибших в ночном клубе в Костроме были найдены в курилке

Большинство тел погибших в ночном клубе в Костроме были найдены в курилке

Как рассказывал Лайф, первое сообщение о возгорании на пульт дежурного поступило в 02:37 мск, локализовать пожар удалось уже в 04:23. Около 250 человек было эвакуировано из здания после прибытия первых пожарных расчётов. Оказалось, что возгорание началось из-за запущенной пьяным посетителем ракетницы на танцполе, он объявлен в розыск. Этому также предшествовала драка. Жертвами пожара стали 15 человек, их точное число устанавливается. Полиция уже задержала предполагаемого виновника.

Наталья Исакова

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