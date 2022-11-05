"Сработала какая-то чуйка": Житель Костромы рассказал, как спас десятки жизней при пожаре в клубе "Полигон"

Житель Костромы Андрей Кузьмин во время страшного пожара в ночном клубе "Полигон" спас десятки жизней. Если бы не его решительные и оперативные действия, несомненно, погибших было бы больше. В соцсетях сейчас люди благодарят Андрея за его благородный поступок.

"У меня сработала какая-то чуйка или что. Мы были там с женой и с подругой жены, мы вышли в этот коридор, я стоял, курил и услышал выстрел, был какой-то хлопок, и задымление началось, пошёл дым", — приводит телеканал "Рен ТВ" слова мужчины.