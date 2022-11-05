Большинство тел погибших в ночном клубе в Костроме были найдены в курилке

Большинство тел погибших в результате пожара в костромском клубе "Полигон" были найдены в курилке ночного клуба. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на источник в экстренных службах.

"Большинство тел погибших при пожаре в "Полигоне" были найдены в курилке внутри заведения", — приводит агентство слова собеседника.