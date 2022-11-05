Большинство тел погибших в ночном клубе в Костроме были найдены в курилке
Большинство тел погибших в результате пожара в костромском клубе "Полигон" были найдены в курилке ночного клуба. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на источник в экстренных службах.
"Большинство тел погибших при пожаре в "Полигоне" были найдены в курилке внутри заведения", — приводит агентство слова собеседника.
Кроме того, трупы были обнаружены в подсобном помещении и около туалетов.
Как рассказывал Лайф, первое сообщение о возгорании на пульт дежурного поступило в 02:37 мск, локализовать пожар удалось уже в 04:23. Около 250 человек были эвакуированы из здания после прибытия первых пожарных расчётов. Оказалось, что возгорание началось из-за запущенной пьяным посетителем ракетницы на танцполе, он объявлен в розыск. Этому также предшествовала драка. Жертвами пожара стали 15 человек, их точное число устанавливается. Полиция уже задержала предполагаемого виновника.
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