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5 ноября, 11:36

Большинство тел погибших в ночном клубе в Костроме были найдены в курилке

Большинство тел погибших в результате пожара в костромском клубе "Полигон" были найдены в курилке ночного клуба. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на источник в экстренных службах.

"Большинство тел погибших при пожаре в "Полигоне" были найдены в курилке внутри заведения", — приводит агентство слова собеседника.

Кроме того, трупы были обнаружены в подсобном помещении и около туалетов.

Лайф снял с коптера сгоревший ночной клуб "Полигон" в Костроме

Лайф снял с коптера сгоревший ночной клуб "Полигон" в Костроме

Как рассказывал Лайф, первое сообщение о возгорании на пульт дежурного поступило в 02:37 мск, локализовать пожар удалось уже в 04:23. Около 250 человек были эвакуированы из здания после прибытия первых пожарных расчётов. Оказалось, что возгорание началось из-за запущенной пьяным посетителем ракетницы на танцполе, он объявлен в розыск. Этому также предшествовала драка. Жертвами пожара стали 15 человек, их точное число устанавливается. Полиция уже задержала предполагаемого виновника.

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Telegram / СУ СКР по Костромской области

Наталья Исакова

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