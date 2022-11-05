Очевидица рассказала о драке перед крупным пожаром в ночном клубе в Костроме

Пожару в ночном клубе "Полигон" в Костроме предшествовала драка, которая постепенно переместилась на танцпол. Там-то один из её участников и запустил ракету, после чего помещение стало окутываться дымом, рассказала Лайфу очевидица происшествия Юлия.

"Там изначально началась драка. Охрана всех расталкивала, вроде драка прекратилась, потом они схватились на танцполе. Их начали выводить на улицу, я так поняла. Мы с подругой пошли в туалет, я увидела, что в том месте, где случилась драка, началось задымление", — сказала девушка.

Посетительницы попытались открыть окна у запасного выхода, однако сделать этого не получилось. Спасло их то, что работники кухни отворили запасную дверь и девушки смогли выбежать на улицу. По словам Юлии, после начала пожара внутри царили паника и крики.