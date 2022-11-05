Американский адмирал заявил, что конфликт на Украине показал угасающую мощь США

Конфликт на Украине является "всего лишь разминкой" для США, при этом он уже показал угасающую мощь военного сдерживания Вашингтона. Об этом заявил американский адмирал ВМС Чарльз Ричард, слова которого приводит газета The Wall Street Journal.

"Конфликт на Украине показал угасающую мощь американского военного сдерживания. Факт, который слишком немногие из наших лидеров, похоже, готовы признать публично", — сказал военный.

Ричард также сравнил способность США противостоять Китаю с медленно тонущим кораблём. Он подчеркнул, что КНР "внедряет свои возможности" быстрее, чем Америка. По мнению адмирала, усугубляет ситуацию и то, что Вашингтон проиграл гиперзвуковую гонку Москве и Пекину, и это заслуживает слушаний в Конгрессе.

"Раньше мы знали, как двигаться быстро, но мы утратили это искусство", — заключил военный.