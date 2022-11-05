Австралийская актриса Эрика Хой погибла в ДТП в возрасте 26 лет

Австралийская актриса Эрика Хой в возрасте 26 лет погибла в автокатастрофе на скоростной трассе Порт-Ривер в городе Гиллман. Об этом пишет New York Post.

Последствия ДТП, в котором погибла актриса Эрика Хой. Фото © New York Post

"Она никогда не давала нам повода для беспокойства. Она была яркой, счастливой и позитивной девушкой", — сказал отец погибшей.

По данным издания, Хой возвращалась с курсов актёрского мастерства, вместе с ней в легковом автомобиле был молодой человек и сестра-близнец. Они получили травмы и госпитализированы.

В машину с молодыми людьми врезался грузовик, за рулём которого была 38-летняя Карли Эйлин Ричардс. Женщина попыталась скрыться с места ДТП, а позже отказывалась подтверждать полиции, что именно она была за рулём. Сейчас ей предъявлены обвинения в причинении смерти из-за опасного вождения, попытке покинуть место аварии и неаккуратном вождении.

Эрика и её сестра-близнец Лиза переехали в Австралию в 2015 году из Японии. Их отец — австралиец, а мать — японка. Они вместе изучали искусство и языки в университете Флиндерс и разделяли страсть к кино.

Недавно Эрика снялась в фильме, показанном на кинофестивале в Аделаиде, а также вместе с сестрой — в веб-сериале под названием "Реальность человечества".