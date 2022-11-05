Лайф снял с коптера сгоревший ночной клуб "Полигон" в Костроме
Сгоревший ночной клуб "Полигон" в Костроме сняли с коптера
В настоящий момент на месте пожара в ночном клубе "Полигон" в Костроме работают спасательные службы. Лайф снял с коптера сгоревшее здание и последствия трагедии.
Сгоревший ночной клуб "Полигон" в Костроме, снятый с коптера. Видео © LIFE
Возле бывшего развлекательного заведения стоят машины пожарных служб. Там же сейчас находятся и следователи, которые пытаются установить обстоятельства гибели людей. На кадрах видно, что основная часть крыши ночного клуба полностью сгорела, а кое-где, видимо в центре пожара, она обвалилась внутрь здания.
Как рассказывал Лайф, первое сообщение о возгорании на пульт дежурного поступило в 02:37 мск, локализовать пожар удалось уже в 04:23. Около 250 человек были эвакуированы из здания после прибытия первых пожарных расчётов. Оказалось, что возгорание началось из-за запущенной пьяным посетителем ракетницы на танцполе, он объявлен в розыск. Этому также предшествовала драка. Жертвами пожара стали 15 человек, их точное число устанавливается. Полиция уже задержала предполагаемого виновника.
LIFE