Лайф снял с коптера сгоревший ночной клуб "Полигон" в Костроме

В настоящий момент на месте пожара в ночном клубе "Полигон" в Костроме работают спасательные службы. Лайф снял с коптера сгоревшее здание и последствия трагедии.

Возле бывшего развлекательного заведения стоят машины пожарных служб. Там же сейчас находятся и следователи, которые пытаются установить обстоятельства гибели людей. На кадрах видно, что основная часть крыши ночного клуба полностью сгорела, а кое-где, видимо в центре пожара, она обвалилась внутрь здания.