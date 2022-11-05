МЧС открыло горячую линию в связи с пожаром в ночном клубе "Полигон" в Костроме

МЧС России после смертельного пожара в ночном клубе "Полигон" в Костроме открыло горячую линию. Родственники погибших и пострадавших могут получить информацию по телефону 8(4942)49-36-20, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Костромской области.

"Родственники могут уточнить информацию о пострадавших, их местонахождении и состоянии, а также получить психологическую поддержку", — говорится в сообщении.