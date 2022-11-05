МЧС открыло горячую линию в связи с пожаром в ночном клубе "Полигон" в Костроме
МЧС России после смертельного пожара в ночном клубе "Полигон" в Костроме открыло горячую линию. Родственники погибших и пострадавших могут получить информацию по телефону 8(4942)49-36-20, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Костромской области.
"Родственники могут уточнить информацию о пострадавших, их местонахождении и состоянии, а также получить психологическую поддержку", — говорится в сообщении.
В ведомстве добавили, что на горячей линии дежурят психологи МЧС.
Как рассказывал Лайф, первое сообщение о возгорании на пульт дежурного поступило в 02:37 мск, локализовать пожар удалось уже в 04:23. Около 250 человек было эвакуировано из здания после прибытия первых пожарных расчётов. Оказалось, что возгорание началось из-за запущенной пьяным посетителем ракетницы на танцполе, он объявлен в розыск. Этому также предшествовала драка. Жертвами пожара стали 15 человек, их точное число устанавливается.