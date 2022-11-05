В США раскрыли основную ошибку Запада в отношении Путина

Европейским странам следует поменять позицию по отношению к России и её президенту Владимиру Путину и сделать ставку на возвращение за стол переговоров, в противном случае Украина превратится в "новый Афганистан". Об этом заявил американский экономист Джеффри Сакс в интервью португальскому телеканалу RTP.

"Она (Европа. — Прим. Лайфа) принимает только американскую линию: мы должны победить Путина! Мы не ведём переговоров! И так далее", — сказал он.

А ведь раньше Европа была чемпионом дипломатии. По словам эксперта, соответствующий подход может сильно навредить Евросоюзу. Дело в том, что украинский кризис и санкции наносят европейским странам колоссальный ущерб. ЕС совершил ошибку, когда решил придерживаться повестки США, игнорируя более разумный путь.

"Перед началом войны я говорил, что, если США будут продолжать в том же духе, Украина превратится в следующий Афганистан. Потому что мы так любили Афганистан, что разрушили его. Это американский стиль", — подчеркнул Сакс.