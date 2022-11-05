Умер бывший первый заместитель мэра Москвы Пётр Аксёнов

В возрасте 76 лет скончался первый заместитель руководителя департамента строительства Москвы, бывший первый заммэра столицы Пётр Аксёнов. Об этом сообщила Московская торгово-промышленная палата (МТПП) в телеграм-канале.

"Ушёл из жизни Пётр Николаевич Аксёнов, первый заместитель руководителя департамента строительства города Москвы. Практически вся трудовая биография Петра Николаевича была связана с Москвой, он отдал нашему городу более полувека жизни, пройдя славный путь от рабочего на стройке до главы целых отраслей огромного мегаполиса, умелого и мудрого руководителя", — заявил в публикации президент МТПП Владимир Платонов.

Он добавил, что Пётр Аксёнов всегда был образцом человеческой скромности, порядочности и высокого профессионализма.

"Московская торгово-промышленная палата глубоко скорбит и приносит глубокие соболезнования родным, близкими и коллегам П.Н.Аксенова", — указано в сообщении.

Пётр Аксёнов родился 25 августа 1946 года в селе Павловское Лебедянского района Липецкой области.

Ранее он занимал должность первого заместителя мэра Москвы в правительстве столицы, а также руководителя комплекса городского хозяйства. Затем был первым заместителем руководителя градостроительной политики и реконструкции и первым заместителем директора департамента дорожно-мостового и инженерного строительства. В прошлом — префект Южного и Юго-Западного административных округов.