В МИД Ирана заявили, что Тегеран поставлял в Россию беспилотники до начала спецоперации
Тегеран поставил в Россию небольшую партию беспилотников за несколько месяцев до начала специальной военной операции на Украине. Об этом заявил министр иностранных дел Ирана Хоссейн Амир-Абдоллахиан.
"Мы предоставили России небольшое количество беспилотников за несколько месяцев до войны на Украине", — сказал он в интервью агентству Fars.
А вот информацию о поставках Москве иранских баллистических ракет министр опроверг.
Ранее Лайф писал, что Россия закупит в Иране 40 газовых турбин. Об этом заявил управляющий директор Иранской газовой инжиниринговой и девелоперской компании (IGEDC) Реза Ношади.
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