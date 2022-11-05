В МИД Ирана заявили, что Тегеран поставлял в Россию беспилотники до начала спецоперации

Тегеран поставил в Россию небольшую партию беспилотников за несколько месяцев до начала специальной военной операции на Украине. Об этом заявил министр иностранных дел Ирана Хоссейн Амир-Абдоллахиан.

"Мы предоставили России небольшое количество беспилотников за несколько месяцев до войны на Украине", — сказал он в интервью агентству Fars.

А вот информацию о поставках Москве иранских баллистических ракет министр опроверг.