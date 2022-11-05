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5 ноября, 10:13

В МИД Ирана заявили, что Тегеран поставлял в Россию беспилотники до начала спецоперации

Тегеран поставил в Россию небольшую партию беспилотников за несколько месяцев до начала специальной военной операции на Украине. Об этом заявил министр иностранных дел Ирана Хоссейн Амир-Абдоллахиан.

"Мы предоставили России небольшое количество беспилотников за несколько месяцев до войны на Украине", — сказал он в интервью агентству Fars.

А вот информацию о поставках Москве иранских баллистических ракет министр опроверг.

В МИД Ирана ответили Кулебе на обвинения в поставках оружия России

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Ранее Лайф писал, что Россия закупит в Иране 40 газовых турбин. Об этом заявил управляющий директор Иранской газовой инжиниринговой и девелоперской компании (IGEDC) Реза Ношади.

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Wikipedia / Fars Media Corporation

Артур Лапсаков

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