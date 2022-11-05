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Опубликовано 5 ноября 2022, 09:48
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Военнопленный сравнил поставляемое Киеву оружие НАТО с советскими образцами

Украинский пленный Барлян заявил, что поставляемое ВСУ оружие НАТО часто неисправно

Поставляемое Украине оружие НАТО часто неисправно или имеет не полный комплект. Об этом заявил военнопленный 25-й отдельной штурмовой бригады украинских силовиков Александр Барлян.

По его словам, у противотанковых управляемых ракет NLAW часто бывают севшие батареи, а к переносным ракетным комплексам Javelin не хватает электроники.

"Потому что одни "мозги" выделяются на бригаду, а самих "Джавелинов" может быть выделено 50 штук. Часто бывает сама пусковая установка, но нет пульта управления к ней", — сказал находящийся в ЛНР военнопленный, уточнив, что за утерю пульта от Javelin может грозить уголовное преследование из-за дефицита.

Полковник США усомнился в превосходстве НАТО над Российской армией
Полковник США усомнился в превосходстве НАТО над Российской армией

В основном представители ВСУ предпочитают советские образцы вооружения, в частности РПГ-7, с которым при правильной эксплуатации не бывает никаких проблем.

Ранее Лайф писал, что НАТО отправило раненым украинским солдатам кровь, заражённую ВИЧ и гепатитом. Эти данные журналисты получили из архива премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля.

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Артур Лапсаков
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