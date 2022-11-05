Эксперт объяснил, почему пожар в ночном клубе "Полигон" в Костроме обернулся трагедией

Современные системы борьбы с пожаром, к сожалению, бессильны против умышленных поджогов — иначе выстрел из сигнальной ракетницы в здании, полном людей, назвать нельзя. Об этом рассказал эксперт по пожарной безопасности Константин Кузнецов, комментируя ЧП в костромском клубе "Полигон", где погибло более десяти человек.

"Использование пиротехники в закрытом помещении можно квалифицировать как умышленный поджог, а против этого, к несчастью, система ещё пока что бессильна", — приводит телеканал "360" слова эксперта.

Он отметил, что современное оборудование по борьбе с пожарами находится на таком уровне, что возникновение случайного стихийного возгорания с серьёзными последствиями, по сути, исключено, однако это не распространяется на умышленный поджог. Кузнецов также добавил, что ЧП произошло ночью, поэтому логично, что эвакуацию осложняло то, что большинство посетителей были пьяны. В экстренных случаях главное правило — держать себя в руках и внимательно следить за происходящей обстановкой, резюмировал он.