Врач объяснил, как по цвету мокроты распознать заболевание

В определённой степени цвет мокроты указывает на разновидность заболевания. Например, зелёный оттенок говорит о бактериальном поражении, а белый — о грибковом. Подробнее об этом в беседе с Лайфом рассказал врач-терапевт Андрей Звонков.

"Прозрачная мокрота говорит о том, что заболевание не воспалительного характера, а именно гиперсекреторное, мокрота без примесей. А окрашенная — жёлтая, зелёная, серая или может быть белая, прямо как молоко, — тут можно говорить о бактериальном или грибковом поражении", — объяснил специалист.

Если вирусное воспаление сопровождается выделением мокроты, то она обычно прозрачная. Иногда она бывает зеленоватой из-за множества лейкоцитов. Такие выделения встречались при запущенной степени заболевания ковидом, когда пациент с ним лежит уже несколько недель. Мокрота в таких случаях приобретает гноистый внешний вид. По словам Звонкова, вирус поражал сосуды лёгких, а затем на фоне асептического воспаления присоединялось микробное.