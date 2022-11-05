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5 ноября, 09:25

КНДР запустила четыре баллистические ракеты в сторону Жёлтого моря

В сторону Жёлтого моря в КНДР запустили четыре баллистические ракеты малой дальности. Об этом сообщило агентство Yonhap со ссылкой на военных Южной Кореи.

Известно, что ракеты запустили утром в субботу из уезда Нонним в провинции Пхенан-Пукто. По информации военных, они пролетели около 130 километров с высотой 20 километров и максимальной скоростью в пять Махов.

КНДР запустила четвёртую за день ракету, она упала вне исключительной зоны Японии

КНДР запустила четвёртую за день ракету, она упала вне исключительной зоны Японии

Разведывательные органы Южной Кореи и США выясняют подробности.

Ранее Лайф рассказывал о том, что военные КНДР за сутки запустили по меньшей мере 17 баллистических ракет малой дальности и ракет "земля – воздух".

Обложка ©

Unsplash

Илья Суриков

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