КНДР запустила четыре баллистические ракеты в сторону Жёлтого моря

В сторону Жёлтого моря в КНДР запустили четыре баллистические ракеты малой дальности. Об этом сообщило агентство Yonhap со ссылкой на военных Южной Кореи.

Известно, что ракеты запустили утром в субботу из уезда Нонним в провинции Пхенан-Пукто. По информации военных, они пролетели около 130 километров с высотой 20 километров и максимальной скоростью в пять Махов.

Разведывательные органы Южной Кореи и США выясняют подробности.