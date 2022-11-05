В Сергиевом Посаде произошёл взрыв газа в жилом доме

Взрыв бытового газа произошёл в многоквартирном доме в городе Сергиев Посад. В результате происшествия пострадал один человек, ему была оказана медицинская помощь на месте, сообщает пресс-служба Прокуратуры Московской области.

Как рассказали в ведомстве, ЧП произошло в пять часов утра по местному времени. На кадрах с места происшествия видно, что в квартире, где произошёл взрыв, частично разрушена стена, балкон, а также выбиты окна и повреждена межквартирная перегородка. Обстоятельства случившегося устанавливаются, на месте работают специалисты, прокуратура организовала проверку.

Последствия взрыва газа в жилом доме в Сергиевом Посаде. Фото © Telegram / Прокуратура Московской области

"Прокуратура даст правовую оценку действиям ответственных лиц, в том числе на предмет соблюдения законодательства в сфере обеспечения безопасности газового оборудования", — говорится в сообщении надзорного ведомства.