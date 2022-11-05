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5 ноября, 09:12

В Сергиевом Посаде произошёл взрыв газа в жилом доме

Один человек пострадал при взрыве бытового газа в жилом доме в Сергиевом Посаде

<p>Последствия взрыва газа в жилом доме в Сергиевом Посаде. Обложка © Telegram / <a href="https://t.me/mosoblproc/521" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Прокуратура Московской области</a></p>

Последствия взрыва газа в жилом доме в Сергиевом Посаде. Обложка © Telegram / Прокуратура Московской области

Взрыв бытового газа произошёл в многоквартирном доме в городе Сергиев Посад. В результате происшествия пострадал один человек, ему была оказана медицинская помощь на месте, сообщает пресс-служба Прокуратуры Московской области.

Как рассказали в ведомстве, ЧП произошло в пять часов утра по местному времени. На кадрах с места происшествия видно, что в квартире, где произошёл взрыв, частично разрушена стена, балкон, а также выбиты окна и повреждена межквартирная перегородка. Обстоятельства случившегося устанавливаются, на месте работают специалисты, прокуратура организовала проверку.

Последствия взрыва газа в жилом доме в Сергиевом Посаде. Фото © Telegram / Прокуратура Московской области

Последствия взрыва газа в жилом доме в Сергиевом Посаде. Фото © Telegram / Прокуратура Московской области

"Прокуратура даст правовую оценку действиям ответственных лиц, в том числе на предмет соблюдения законодательства в сфере обеспечения безопасности газового оборудования", — говорится в сообщении надзорного ведомства.

Момент взрыва газа в жилом доме в Ижевске попал на видео

Момент взрыва газа в жилом доме в Ижевске попал на видео

Ранее Лайф рассказывал, что в подмосковном посёлке Измайлово произошёл взрыв бытового газа в девятиэтажном жилом доме, пострадавших нет. Кроме того, нет и серьёзных разрушений, однако оказались выбиты стёкла трёх окон на кухне и в комнате квартиры, где случился хлопок.

Наталья Исакова

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