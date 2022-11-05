Синоптик рассказал об аномально тёплой первой декаде ноября

В субботу и воскресенье температура воздуха в центре европейской части России будет близка к нулю, а с понедельника начнётся потепление. Об этом рассказал ведущий специалист центра "Фобос" Александр Синенков радио "Комсомольская правда".

"В понедельник, 7 ноября, начнётся потепление, дневная температура повысится до отметок +5...+7, в ночные часы по-прежнему будет близка к нулю. В общем-то, можно сказать, что первая декада ноября будет тёплой, аномально тёплой", — отметил Синенков.

При этом, по словам эксперта, в выходные будет до двух градусов тепла днём, небольшая морось и гололедица на дорогах.