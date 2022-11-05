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5 ноября, 08:55

Синоптик рассказал об аномально тёплой первой декаде ноября

Синоптик Синенков: С понедельника в Центральной России ожидается потепление

В субботу и воскресенье температура воздуха в центре европейской части России будет близка к нулю, а с понедельника начнётся потепление. Об этом рассказал ведущий специалист центра "Фобос" Александр Синенков радио "Комсомольская правда".

"В понедельник, 7 ноября, начнётся потепление, дневная температура повысится до отметок +5...+7, в ночные часы по-прежнему будет близка к нулю. В общем-то, можно сказать, что первая декада ноября будет тёплой, аномально тёплой", — отметил Синенков.

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При этом, по словам эксперта, в выходные будет до двух градусов тепла днём, небольшая морось и гололедица на дорогах.

Ранее Лайф писал, что грядущая зима в центральной части России, по предварительным расчётам, ожидается холоднее, чем предыдущая. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Обложка ©

Агентство "Москва" / Сергей Ведяшкин

Илья Суриков
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