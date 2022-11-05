Очевидец пожара в клубе Костромы: Паника была серьёзная, я вслепую шёл к выходу

Посетитель ночного клуба "Полигон" в Костроме Евгений успел выйти на улицу после начала пожара. Как мужчина рассказал телеграм-каналу SHOT , быстрее покинуть здание было невозможно из-за начавшейся паники.

"Хорошо, что я сам оттуда вышел кое-как. Оттуда выбежать быстрее нельзя было. Все толкались, паника была очень серьёзная. Выходом было нереально воспользоваться, вообще не понимал, где он находится. Вслепую просто шёл в ту сторону", — сказал посетитель заведения.