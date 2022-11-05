НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
5 ноября, 08:42

Очевидец пожара в клубе Костромы: Паника была серьёзная, я вслепую шёл к выходу

Очевидец пожара в клубе Костромы рассказал, что после возгорания началась паника

Посетитель ночного клуба "Полигон" в Костроме Евгений успел выйти на улицу после начала пожара. Как мужчина рассказал телеграм-каналу SHOT, быстрее покинуть здание было невозможно из-за начавшейся паники.

Очевидец — о первых минутах пожара в ночном клубе Костромы. Видео © Telegram-канал SHOT

"Хорошо, что я сам оттуда вышел кое-как. Оттуда выбежать быстрее нельзя было. Все толкались, паника была очень серьёзная. Выходом было нереально воспользоваться, вообще не понимал, где он находится. Вслепую просто шёл в ту сторону", — сказал посетитель заведения.

В один момент внутри клуба всё потемнело, а помещение завалило едким дымом.

Лайф публикует видео первых минут после запуска ракетницы в клубе в Костроме

Лайф публикует видео первых минут после запуска ракетницы в клубе в Костроме

Как рассказывал Лайф, первое сообщение о возгорании на пульт дежурного поступило в 02:37 мск, локализовать пожар удалось уже в 04:23. Около 250 человек было эвакуировано из здания после прибытия первых пожарных расчётов. Оказалось, что возгорание началось из-за запущенной пьяным посетителем ракетницы на танцполе, он объявлен в розыск. Этому также предшествовала драка. Жертвами пожара стали 15 человек, их точное число устанавливается.

Обложка ©

ГУ МЧС России по Костромской области

Артур Лапсаков

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров