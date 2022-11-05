Очевидец пожара в клубе Костромы: Паника была серьёзная, я вслепую шёл к выходу
Очевидец пожара в клубе Костромы рассказал, что после возгорания началась паника
Посетитель ночного клуба "Полигон" в Костроме Евгений успел выйти на улицу после начала пожара. Как мужчина рассказал телеграм-каналу SHOT, быстрее покинуть здание было невозможно из-за начавшейся паники.
Очевидец — о первых минутах пожара в ночном клубе Костромы. Видео © Telegram-канал SHOT
"Хорошо, что я сам оттуда вышел кое-как. Оттуда выбежать быстрее нельзя было. Все толкались, паника была очень серьёзная. Выходом было нереально воспользоваться, вообще не понимал, где он находится. Вслепую просто шёл в ту сторону", — сказал посетитель заведения.
В один момент внутри клуба всё потемнело, а помещение завалило едким дымом.
Как рассказывал Лайф, первое сообщение о возгорании на пульт дежурного поступило в 02:37 мск, локализовать пожар удалось уже в 04:23. Около 250 человек было эвакуировано из здания после прибытия первых пожарных расчётов. Оказалось, что возгорание началось из-за запущенной пьяным посетителем ракетницы на танцполе, он объявлен в розыск. Этому также предшествовала драка. Жертвами пожара стали 15 человек, их точное число устанавливается.