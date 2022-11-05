Пушилин: Пострадавший при покушении судья из ДНР выносил приговоры нацистским преступникам

Судья Верховного суда ДНР Александр Никулин, на которого накануне было совершено покушение, выносил приговоры нацистским военным преступникам. Об этом сообщил врио главы республики Денис Пушилин.

"Александр Анатольевич выносил приговоры нацистским военным преступникам. Его состояние оценивается врачами как стабильно тяжёлое. Желаю Александру Никулину скорейшего выздоровления", — написал он в телеграм-канале.

Пушилин подчеркнул, что украинский режим продолжает проявлять "свои подлые террористические методы".

Следователи СК РФ установят обстоятельства покушения на судью. Подозреваемые уже разыскиваются. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.