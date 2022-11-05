Лайф публикует видео первых минут после запуска ракетницы в клубе в Костроме
Появилось видео первых минут после хлопка в клубе в Костроме, где случился пожар
В распоряжении Лайфа оказалось видео первых минут после запуска ракетницы и начала пожара в клубе "Полигон" в Костроме, где в результате возгорания погибло более 10 человек. На кадрах, снятых с улицы, видно, что здание окутано дымом, а люди кричат в панике.
Первые минуты после хлопка в клубе в Костроме. Видео © LIFE
Судя по кадрам, сначала в помещении ещё оставалось электричество, однако через короткое время свет погас. При этом посетители пытались, вероятно, отыскать тех, с кем пришли в заведение, не отходя далеко от здания.
Как рассказывал Лайф, первое сообщение о возгорании на пульт дежурного поступило в 02:37 мск, локализовать пожар удалось уже в 04:23. Около 250 человек были эвакуированы из здания после прибытия первых пожарных расчётов. Жертвами стали 15 человек.
Скриншот LIFE