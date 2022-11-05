Лайф публикует видео первых минут после запуска ракетницы в клубе в Костроме

В распоряжении Лайфа оказалось видео первых минут после запуска ракетницы и начала пожара в клубе "Полигон" в Костроме, где в результате возгорания погибло более 10 человек. На кадрах, снятых с улицы, видно, что здание окутано дымом, а люди кричат в панике.

Первые минуты после хлопка в клубе в Костроме. Видео © LIFE

Судя по кадрам, сначала в помещении ещё оставалось электричество, однако через короткое время свет погас. При этом посетители пытались, вероятно, отыскать тех, с кем пришли в заведение, не отходя далеко от здания.