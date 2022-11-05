МЧС не проводило проверки пожарной безопасности в сгоревшем клубе Костромы

МЧС не проводило проверки пожарной безопасности в ночном клубе "Полигон" в Костроме, так как собственник относится к малому бизнесу, а арендатор сообщил о прекращении деятельности, рассказали в экстренных службах.

"МЧС России не проводило проверки в отношении данного здания в связи с тем, что собственником указанного объекта являлся индивидуальный предприниматель, отнесённый к категории микропредприятия (малый бизнес)", — приводит сообщение ТАСС.