НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
5 ноября, 08:28

МЧС не проводило проверки пожарной безопасности в сгоревшем клубе Костромы

МЧС не проводило проверки пожарной безопасности в ночном клубе "Полигон" в Костроме, так как собственник относится к малому бизнесу, а арендатор сообщил о прекращении деятельности, рассказали в экстренных службах.

"МЧС России не проводило проверки в отношении данного здания в связи с тем, что собственником указанного объекта являлся индивидуальный предприниматель, отнесённый к категории микропредприятия (малый бизнес)", — приводит сообщение ТАСС.

В свою очередь арендатор ООО "Полигон" в 2019 году письменно уведомил МЧС РФ о прекращении деятельности на данном объекте. В связи с этим в том же году был составлен акт непроведения проверки, указал представитель экстренных служб.

Очевидица рассказала о драке перед крупным пожаром в ночном клубе в Костроме

Очевидица рассказала о драке перед крупным пожаром в ночном клубе в Костроме

Как рассказывал Лайф, первое сообщение о возгорании на пульт дежурного поступило в 02:37 мск, локализовать пожар удалось уже в 04:23. Около 250 человек было эвакуировано из здания после прибытия первых пожарных расчётов. Оказалось, что возгорание началось из-за запущенной пьяным посетителем ракетницы на танцполе. Жертвами пожара стали 15 человек.

Обложка ©

Telegram-канал ГУ МЧС России по Костромской области

Артур Лапсаков

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров