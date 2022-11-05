МЧС не проводило проверки пожарной безопасности в сгоревшем клубе Костромы
МЧС не проводило проверки пожарной безопасности в ночном клубе "Полигон" в Костроме, так как собственник относится к малому бизнесу, а арендатор сообщил о прекращении деятельности, рассказали в экстренных службах.
"МЧС России не проводило проверки в отношении данного здания в связи с тем, что собственником указанного объекта являлся индивидуальный предприниматель, отнесённый к категории микропредприятия (малый бизнес)", — приводит сообщение ТАСС.
В свою очередь арендатор ООО "Полигон" в 2019 году письменно уведомил МЧС РФ о прекращении деятельности на данном объекте. В связи с этим в том же году был составлен акт непроведения проверки, указал представитель экстренных служб.
Как рассказывал Лайф, первое сообщение о возгорании на пульт дежурного поступило в 02:37 мск, локализовать пожар удалось уже в 04:23. Около 250 человек было эвакуировано из здания после прибытия первых пожарных расчётов. Оказалось, что возгорание началось из-за запущенной пьяным посетителем ракетницы на танцполе. Жертвами пожара стали 15 человек.
Telegram-канал ГУ МЧС России по Костромской области