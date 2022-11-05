"Известия": Жительница Энергодара передала данные о гостинице "Алиса" перед ударами ВСУ

Жительница Энергодара Татьяна Корнейчук рассказала, как стала причастной к ударам со стороны ВСУ по гостинице "Алиса", где проживали сотрудники "Росэнергоатома". По словам женщины, она передавала информацию об объекте, но не подозревала, что это приведёт к таким последствиям.

Женщина принимает участие в разборах завала, поскольку считает, что ранее поступила неправильно.

"У меня спросили информацию, что я знаю про "Алису". А я что тогда особо могла знать? Что говорят на работе, что здесь поначалу жили представители "Росатома". Потом, через несколько дней, я позвонила и сообщила, что по ночам в гостинице никого не видно, свет не горит — мне с балкона хорошо видно", — рассказала она газете "Известия".

Корнейчук заявила, что подробности о гостинице её расспрашивала коллега по работе, которая уехала в Запорожье. По словам женщины, через пару дней после их разговора по гостинице нанесли удары. Она считает, что могла на это повлиять.

"Подсознание сработало: наверное, это то, что я сказала. Сожаление, конечно, есть, да. Мне сказали, что там были дети. Это, конечно, страшно. Я такого больше не хочу", — добавила Татьяна.