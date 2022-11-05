Россиянам рассказали, как подготовить иммунитет к холодам

Подготовить организм к наступлению холодов нужно задолго до того, как пойдут эпидемии простудных заболеваний. Для укрепления иммунитета нужно избегать стрессовых ситуаций и заниматься тем, что приносит счастье, в кругу приятных людей. Но на этом советы не заканчиваются. Как подготовиться к холодам, рассказала в беседе с Лайфом доцент кафедры управления в здравоохранении и индустрии спорта Государственного университета управления (ГУУ), кандидат медицинских наук Любовь Ананьина.

"Проводите по возможности больше времени с приятными, позитивными людьми, избегайте стресса, занимайтесь всем тем, что способно дать вам положительный заряд, ведь именно гормоны радости являются самыми надёжными союзниками в деле укрепления иммунитета и борьбе организма с осенними неприятностями", — сказала эксперт.

Употреблять витамины

Фрукты и овощи обязательно должны быть на столе. Главный помощник в укреплении иммунитета — витамин C, он содержится в цитрусовых, киви и сладком перце. Витамины группы B отвечают за здоровую и крепкую нервную систему, состояние кожи. Они содержатся в рыбе, мясе, молочных продуктах, яйцах и зерновых.

Восполнить дефицит железа

Недостаток этого важного элемента может привести к понижению уровня гемоглобина в крови, ухудшению процесса снабжения клеток кислородом. Результат — быстрая утомляемость, чувство слабости, головокружения, бледность. Железо содержится в мясе, печени, морепродуктах, яйцах и яблоках.

Включить в рацион кисломолочные продукты

Осенью особенно важно часто употреблять богатые полезными бактериями (пробиотиками) кисломолочные продукты, например йогурты.

Позаботиться о печени

Не следует перегружать её тяжёлой, жирной пищей, сладостями и алкогольными напитками. Рекомендуется в осенний рацион включить мёд, цельзерновые каши и сухофрукты (изюм, курага, инжир), богатые магнием и калием. А ещё желательно есть мясо кролика или курицы. Эксперт советует придерживаться дробного питания.

Сделать вакцинацию против гриппа

Это инфекционное заболевание переносится тяжело и может привести к крайне опасным осложнениям. Вакцинироваться от гриппа можно с сентября по декабрь. После прививки иммунитет вырабатывает защиту от двух до четырёх недель, а сохраняется она в течение года.

Не забывать про физическую активность

Это надёжный способ безболезненно пережить период сезонной адаптации организма. Причём активность может быть разная — танцы, бег по утрам или прогулка перед сном.

Правильный режим дня и питания

Сон должен длиться от шесть до восьми часов. А питание должно быть по времени. Идеальный режим: завтрак в промежутке от семи до девяти часов утра, обед — между 15 и 16 часами, а лёгкий ужин должен быть не позднее чем за три часа до сна. Утром рекомендуется тарелка каши с фруктами или сухофруктами и чашка зелёного чая.

Водные процедуры

Следует помнить о правилах личной гигиены, ведь на предметах общего пользования находится множество микробов. А ещё нужно регулярно промывать носовую полость, например раствором морской соли.