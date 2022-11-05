СК показал последствия крупного пожара в ночном клубе "Полигон" в Костроме
Следственный комитет опубликовал кадры работы сотрудников на месте крупного пожара в ночном клубе "Полигон" в Костроме. На них можно увидеть дымящееся здание, в окнах которого заметна копоть. При этом крыша помещения обвалилась.
Последствия крупного пожара в ночном клубе Костромы. Видео © Телеграм-канал СК РФ
Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил доложить об обстоятельствах гибели людей в результате ЧП. Руководитель управления ведомства по Костромской области должен представить соответствующий доклад.
Возбуждено два уголовных дела — по статьям "Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам" и "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлёкшее смерть двух и более лиц".
Как рассказывал Лайф, первое сообщение о возгорании на пульт дежурного поступило в 02:37 мск, локализовать пожар удалось уже в 04:23. Около 250 человек было эвакуировано из здания после прибытия первых пожарных расчётов. Оказалось, что возгорание началось из-за запущенной пьяным посетителем ракетницы на танцполе, он объявлен в розыск. Этому также предшествовала драка. Жертвами пожара стали 15 человек, их точное число устанавливается.
Кадр из видео телеграм-канала СК РФ