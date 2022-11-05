СК показал последствия крупного пожара в ночном клубе "Полигон" в Костроме

Следственный комитет опубликовал кадры работы сотрудников на месте крупного пожара в ночном клубе "Полигон" в Костроме. На них можно увидеть дымящееся здание, в окнах которого заметна копоть. При этом крыша помещения обвалилась.

Последствия крупного пожара в ночном клубе Костромы. Видео © Телеграм-канал СК РФ

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил доложить об обстоятельствах гибели людей в результате ЧП. Руководитель управления ведомства по Костромской области должен представить соответствующий доклад.